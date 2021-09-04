Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Gara bölgesine icra edilen hava harekatlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdiği vurgulanarak, "Gara bölgesine icra edilen hava harekatlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünün sözde Kadın Yapılanması Sorumluları, Akademiler Yürütme Sorumlusu, Suikast Okulu Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz!" denildi. - ANKARA