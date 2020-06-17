Son dakika... MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin...
Son dakika haberleri... MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti.
MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti."
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:13 Kaynak: İHA
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