Son Dakika: MSB: Hudut hatlarında 4 kilo esrar ile 6 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Son Dakika: MSB: Hudut hatlarında 4 kilo esrar ile 6 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bir son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 4 kilo kubar esrar ve 6 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 4 kilo kubar esrar ve 6 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudut kartalları görevinin başında. Sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyoruz. Bu kapsamda Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 4 kilo kubar esrar ve 6 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:19 Kaynak: DHA
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