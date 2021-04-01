MSB: İki Bakan stratejik ilişkilerin önemini, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika... MSB: İki Bakan stratejik ilişkilerin önemini, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı. - Son Dakika

Artvin'de bu kez Ortaköy yandı: 7 ev alevlere teslim oldu