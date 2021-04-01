Son dakika... MSB: İki Bakan stratejik ilişkilerin önemini, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı. - Son Dakika

Son dakika... MSB: İki Bakan stratejik ilişkilerin önemini, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı.
01.04.2021 17:23
Gelen son dakika haberine göre MSB: İki Bakan stratejik ilişkilerin önemini, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı.
MSB: İki Bakan stratejik ilişkilerin önemini, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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