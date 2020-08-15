Son dakika... MSB: "Irak'ın kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde... - Son Dakika

MSB: " Irak 'ın kuzeyi Haftanin 'de tespit edilen 3 PKK 'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 17:13

Kaynak: İHA

Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı