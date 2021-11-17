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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

17.11.2021 11:20
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakurk, Milli, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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