Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 terörist, etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap'ta belirlenen 6 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.