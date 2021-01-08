Son dakika! MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."
08.01.2021 10:45
Edinilen son dakika gelişmesine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."
Irak, PKK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.' - Son Dakika
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