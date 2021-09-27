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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

27.09.2021 13:51
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirilirken Pençe-Yıldırım bölgesinde de bir PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.

Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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