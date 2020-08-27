Son dakika... MSB: Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 20:20 - Kaynak: DHA
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