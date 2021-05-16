Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri taraflıdan gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda operasyona dair görüntülere yer verilerek, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

(Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik/ İHA)