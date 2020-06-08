Son Dakika: MSB: "İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın da destek verdiği...
Son dakika güncel haberi... MSB: "İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.
MSB: "İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi."
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 06:17 Kaynak: AA
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