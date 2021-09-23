Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Komando Kolu personeline 'Yaya İntikallerde Harekat Tarzları' eğitimi verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Isparta'da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız tarafından Jandarma Komando Kolu personeline 'Yaya İntikallerde Harekat Tarzları' eğitimi verildi." ifadelerine yer verildi.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
Kaynak: İHA
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