Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Komando Kolu personeline 'Yaya İntikallerde Harekat Tarzları' eğitimi verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Isparta'da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız tarafından Jandarma Komando Kolu personeline 'Yaya İntikallerde Harekat Tarzları' eğitimi verildi." ifadelerine yer verildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)