Son dakika... MSB: Koronavirüs tedavisi gören mesai arkadaşımız hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... MSB: Koronavirüs tedavisi gören mesai arkadaşımız hayatını kaybetti
25.12.2020 11:30
Son dakika haberler... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Selim Selçuk Ulukürüz'ün Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Selim Selçuk Ulukürüz'ün Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzde görev yapan mesai arkadaşımız devlet memuru Selim Selçuk Ulukürüz, Covid-19 tedavisi gördüğü Ankara Numune Hastanesinde kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" dedi.
Son Dakika Kuyumcuda dehşet anları! Önce boğazından sonra karnından bıçakladı Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459 lira sınırında Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Nihat Hatipoğlu, "Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım" diyen Ebubekir Sifil'i eleştirdi Survivor 2021'in yayın günü belli oldu Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?