Son dakika! MSB: "Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimler devam ediyor" - Son Dakika

Son dakika! MSB: "Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimler devam ediyor"
25.11.2020 15:25
Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Silahlı Kuvvetlerine askeri eğitim, iş birliği ve danışmanlık anlaşması kapsamında verilen eğitimlerin devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Silahlı Kuvvetlerine askeri eğitim, iş birliği ve danışmanlık anlaşması kapsamında verilen eğitimlerin devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyor, verilen eğitim desteğiyle Libya Ordusu'nun uluslararası standartlara ulaştırılmasını hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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