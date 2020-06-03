Son Dakika

Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin tespit ettği mayınlar ve imha edilmesi ANKARA: Milli Savunma Bakanlığı, Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin (ÖMAT), faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı.

MSB'nin paylaşımında, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin (ÖMAT), mayınlı arazileri şiş ve dedektörle arayarak mayınların tespitini sağlıyor. Son bir haftada 21 adet antipersonel mayının daha tespit edilmesiyle 2015 yılından bu yana imha edilen mayın sayısı 81.485'e ulaştı. İkinci aşamada mayın tarlaları Mekanik Mayın Temizleme Aracı ile detaylı taranarak tespit edilememiş mayınlar etkisiz hale getiriliyor." bilgi notu yer aldı.