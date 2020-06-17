Son Dakika: MSB: 'Pençe-Kaplan Operasyonu' başladı (3) - Son Dakika

'OPERASYON, SON DÖNEMDE ARTAN KARAKOL VE ÜS BÖLGESİ SALDIRILARINA YÖNELİK'

MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir."