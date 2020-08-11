Son Dakika: MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen malzemeler imha edildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen, PKK'ya ait malzemelerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda, komandoların tespit ettiği sığınak ve mağaralarda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi: