Son Dakika | MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev yapan komandoların görüntüsünü paylaştı

Gelen son dakika haberine göre MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev yapan komandoların görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların dağdaki görüntülerini paylaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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