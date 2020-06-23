Son Dakika | MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev yapan komandoların görüntüsünü paylaştı - Son Dakika

Son Dakika | MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev yapan komandoların görüntüsünü paylaştı

Gelen son dakika haberine göre MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev yapan komandoların görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların dağdaki görüntülerini paylaştı.

MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev yapan komandoların görüntüsünü paylaştı

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ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların dağdaki görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden "Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar, Tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar" notuyla, Pençe - Kaplan Operasyonunda görev yapan komandoların arazi şartlarında dinlenme, nöbet tutma ve intikal etme görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:36 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda görev yapan komandoların görüntüsünü paylaştı - Son Dakika
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