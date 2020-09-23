Son dakika... MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Pençe Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız, tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi. Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 10 adet el yapımı patlayıcı, 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 adet havan mühimmatı,1 adet havan nişangahı, 2 adet RPG-7 sevk fişeği, 81 adet mühimmat kovanı, 1 adet dürbün, 1 adet telsiz, 1 adet güneş enerjili power bank, 1 adet hilti, 1 adet 4 bölmeli komuta çadırı, 800 litre akaryakıt ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.