Son Dakika | MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika

Son Dakika | MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

Son dakika güncel haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Son yapılan arama-tarama faaliyetleriyle; 2 adet AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 1 adet Doçka silahı, 1 adet 120 milimetre havan, 1 adet 82 milimetre havan,  8 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 36 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 5 adet 60 milimetre havan mühimmatı, 11 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 10 adet RPG-7 sevk fişeği, 34 adet el bombası,  2000 adet uçaksavar mühimmatı, 440 adet biksi otomatik tüfek mühimmatı, 240 adet AK-47 Piyade Tüfeği mühimmatı, 1 adet antipersonel mayın,  3 adet 82 milimetre havan mühimmatı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 40 adet el bombası fünyesi, 5 adet uzaktan kumanda düzeneği, 1 adet akü, 300 metre elektrik kablosu ve 3 adet termal şemsiye ele geçirildi" denildi.

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
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