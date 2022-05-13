Son dakika haberleri | MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı"

13.05.2022 20:13
Son dakika haberleri | MSB: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı"

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan - İHA)

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Kaynak: İHA

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