Son Dakika | Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika
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Son Dakika | Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu

26.04.2022 16:11
Son Dakika | Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlerin roketatar saldırısı sonucu yaralanan Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlerin roketatar saldırısı sonucu yaralanan Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Vet. Söz. Er Fırat Canlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika


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