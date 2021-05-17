MSB Pençe operasyonlarından görüntüler paylaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında yer alan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında mücadele eden Mehmetçiğin görüntüleri içeren bir video paylaşımı yaptı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Bu asil milletin korkusuz yiğitleri Irak kuzeyini teröristlere dar ediyor. Kahraman ve fedakar Mehmetçiklerimiz her türlü engele ve zorlu arazi şartlarına rağmen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

(Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik/İHA)