Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemizde ateş ve gözetleme sahalarının temizlenmesi çalışmaları esnasında bir kahraman silah arkadaşımız üzerine ağaç devrilmesi sonucunda yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA