Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'daki 45'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde görevli Hakan Yeniçeri'nin Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ankara'daki 45'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde görevli mesai arkadaşımız Hakan Yeniçeri, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun."
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 15:55 - Kaynak: AA
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