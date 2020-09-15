"Ankara'daki 45'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde görevli mesai arkadaşımız Hakan Yeniçeri, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun."

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

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