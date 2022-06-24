MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Irak 'ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1, Metina'da 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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