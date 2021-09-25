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MSB: "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı" - Son Dakika

MSB: "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı"

25.09.2021 09:52

- MSB: "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021'in başarıyla tamamlandığını açıkladı.

- MSB: "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021'in başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdikleri "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021" başarıyla tamamlandı" denildi.

MSB: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı
MSB: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı
MSB: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı
MSB: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz, Yüzbaşı, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı" - Son Dakika
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