MSB: "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı" - Son Dakika

- MSB: "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021'in başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdikleri "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021" başarıyla tamamlandı" denildi.
Kaynak: İHA
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