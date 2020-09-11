Son dakika... MSB, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel tatbikatının icra edildiğini duyurdu - Son Dakika

MSB, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel tatbikatının icra edildiğini duyurdu
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatının tamamlandığını duyurdu.
MSB, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi" haberini verdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:49 - Kaynak: İHA
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