MSB: "Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde 681 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, 681 vatandaşın helikopterlerle tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Her zaman asil milletimizin emrinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da vatandaşlarımızın tahliyesi ile yardımların ulaştırılması görevine devam ediyor. Helikopterlerle şu ana kadar 681 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)