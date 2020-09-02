Son dakika! MSB: "Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 22:02 - Kaynak: İHA
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