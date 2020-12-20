Son dakika... MSB: Son 1 ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika... MSB: Son 1 ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi

20.12.2020 11:54
Son dakika... MSB: Son 1 ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlğı, son 1 ayda yurt içinde ve yurt dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı olmak üzere 45 operasyon düzenlediğini ve 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlğı, son 1 ayda yurt içinde ve yurt dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı olmak üzere 45 operasyon düzenlediğini ve 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, son 1 ayda düzenlenen operasyonlara ve çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtilerek, "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı olmak üzere toplam 45 operasyon icra edilmiş, 75 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde, yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7 bin 233 şahıs yakalanmış, 34 bin 898 şahıs hududu geçemeden engellenmiş/geri itilmiştir. Bu şahıslar arasında 17'si FETÖ olmak üzere toplam 34 terör örgütü mensubu yakalanmıştır. Sınır Fiziki Güvenlik Tedbirleri kapsamında; Suriye hududumuzda planlanan 837 kilometre sınırdan 832 kilometresi, İran sınırında planlanan 170 kilometre sınırın 147 kilometrelik bölümü olmak üzere toplamda 979 kilometre Modüler Beton Duvar inşa edilerek hudut emniyet tedbirleri arttırılmıştır" denildi.

'SURİYE HAREKAT ALANLARINDA 177 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Ayrıca Suriye Harekat Alanları'nda tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak amacıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlerin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Bu kapsamda, Suriye harekat alanlarında son bir ay içerisinde 29 DEAŞ olmak üzere 177 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerinden temizlenen söz konusu harekat alanlarında halen mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) temizliği ile hayatın normalleşmesi maksadıyla altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak devam edilmektedir. Türkiye İdlib'te, garantör ülke olarak, mutabakatlar kapsamında ateşkesin muhafazasını sağlamak maksadıyla üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Faaliyetlerimiz sonucu gerginlik büyük ölçüde azalmış, yaklaşık 450 bin İdlib'li vatandaş evlerine dönmüştür. Geri dönüşlerin önümüzdeki günlerde devam etmesi için her türlü gayretin gösterilmesine hassasiyetle devam edilmektedir."'ORTAK MERKEZİN FAALİYETİ GEÇİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'Açıklamada, Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili olarak da şunlar kaydedildi: "Türkiye ve Rusya Federasyonu (RF) arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda, ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla tesis edilecek Ortak Merkezin Ağdam bölgesinde en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar Azerbaycan ve RF ile koordineli olarak sürdürülmektedir. Diğer taraftan, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, 135 personelden oluşan 2 Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) birliğimiz tarafından mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri icra edilmekte; 3 El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timi ve 9 Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) timi olmak üzere toplam 12 tim ve 64 personel ile eğitimler verilmektedir. Türkiye olarak, 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla bugüne kadar kederde ve kıvançta yanında olduğumuz can kardeşlerimizin bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz."'YUNANİSTAN, GERGİNLİĞİ TIRMANDIRMAKTADIR'Doğu Akdeniz ile ilgili Türkiye'nin uluslararası hukuktan yana olduğunu vurgulanan açıklamada, "Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümüne yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeler ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır. Yunanistan, tüm olumlu, yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen, uluslararası hukuktan doğan haklarımızın kısıtlanmasına yönelik girişimleri ve bölgede tatbikat, taciz, ihlal ve provokatif şekilde yaptığı açıklamalar ile gerginliği tırmandırmakta ve sorunları derinleştirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir" denildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın FETÖ ile mücadelesini kararlılık sürdürdüğü ve TSK'nın daha da güçlendiği belirtilerek, 15 Temmuz 2016'dan itibaren 20 bin 699 personelin ihraç edildiği, 3 bin 539 personel hakkındaki idari sürecin de devam etttiği kaydedildi.'TSK, DÜNYADA EN AZ VAKA GÖRÜLEN ORDULAR ARASINDA'Koranavirüs salgınıyla ilgili de bakanlığa bağlı tüm birlik, karargah ve kurumlarda ilk günden itibaren alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulandığı hatırlatılarak, "Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve  Meslek Yüksekokulunda 12 bin 447'si Türk, 915'i Misafir Askeri Personel olmak üzere toplam 13 bin 362 öğrenci, koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirler çerçevesinde, eğitimlerine devam etmektedir. Alınan tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyanın, vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibariyle, en az yeni tip koronavirüs vakası görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir" denildi.

Son dakika... MSB: Son 1 ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye, Terör, Milli, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... MSB: Son 1 ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı 11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu!         
10:42
10 kişinin öldüğü korona yoğun bakımındaki yangın faciası 10 kişinin öldüğü korona yoğun bakımındaki yangın faciası "Geliyorum" demiş! Teknik hatadan kaynaklandı iddiası         
10:37
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem         
08:01
Deprem nedeniyle aşağıya atladığı düşünülen kadının oğlu gözaltına alındı Deprem nedeniyle aşağıya atladığı düşünülen kadının oğlu gözaltına alındı         
01:11
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 12:00:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... MSB: Son 1 ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei