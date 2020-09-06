MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğünü, son 10 günde toplam 91 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadelemiz gece-gündüz, dağ bayır demeden etkili ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 91 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.