Son dakika! MSB: "Sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına özen göstererek eğitim faaliyetlerimize devam...
Son dakika haberleri: Sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleşen askeri eğitim faaliyetlerine ait görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından koronavirüse karşı sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına özen göstererek devam eden askeri eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı.
Sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleşen askeri eğitim faaliyetlerine ait görüntüler ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından koronavirüse karşı sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına özen göstererek devam eden askeri eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 12:49 Kaynak: AA
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