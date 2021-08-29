MSB tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel klip hazırlandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için hazırlanan video klip yayımladı.

MSB tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel bir video klip hazırlandı. MSB'nin sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait görüntülere yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve onun kahraman personelini saygıyla selamlıyor; Atatürk'ü, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."

(Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik/İHA)