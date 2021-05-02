- Terör örgütü PKK/ YPG Afrin'de masumları hedef aldı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütü mensuplarının Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldığını, yaralanan bir çocuğun kurtarılamadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı" ifadeleri kullanıldı.