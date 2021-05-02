Terör örgütü PKK/YPG Afrin'de masumları hedef aldı
02.05.2021 13:08
- Terör örgütü PKK/YPG Afrin'de masumları hedef aldı Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütü mensuplarının Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldığını, yaralanan bir çocuğun kurtarılamadığını açıkladı.
- Terör örgütü PKK/ YPG Afrin'de masumları hedef aldı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütü mensuplarının Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldığını, yaralanan bir çocuğun kurtarılamadığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki! 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu