MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi - Son Dakika

MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi

15.01.2021 17:19

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarıyla "Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme" uçuşu yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarıyla "Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme" uçuşu yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarımızın yer aldığı Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi. Üs bölgelerimiz ile hava-yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de bizzat iştirak etti." ifadelerine yer verildi.

MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi
MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi
MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi
MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB: Teröristle Mücadele Harekatı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi - Son Dakika


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