MSB, teröristlerin tuzakladığı EYP'lerin imha edilme görüntüsünü paylaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının yapıldığı bölgelerde terör örgütü PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit ve imha edilme görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.

Operasyon bölgelerinde tuzaklandığı tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait EYP'lerin imha edildiği belirtilen paylaşımda, buna ilişkin görüntüye de yer verildi.

Görüntülerde, bir askerin operasyon bölgesinde tespit edilen EYP'ler hakkında bilgi verdiği, daha sonra söz konusu EYP'lerin imha edildiği anlar yer aldı.