Milli Savunma Bakanlığından 2020 yılına ilişkin faaliyet videosu - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığından 2020 yılına ilişkin faaliyet videosu

31.12.2020 09:43

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılına ait faaliyetleri yayınladığı video ile paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılına ait faaliyetleri yayınladığı video ile paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılına ilişkin faaliyetlerini yayınladığı video ile duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere 2020 yılında da asil milletimizin huzur ve güvenliği için pek çok önemli faaliyet icra ettik. İşte bizim gözümüzden 2020" mesajı ile paylaşılan videoda Bahar Kalkanı Harekatı, Pençe Kartal Operasyonu, Pençe Kaplan Operasyonu, Akdeniz Kalkanı Harekatı, Azerbaycan Kurtuluş Günü töreni, Türk Yıldızları gösteri uçuşları, Solo Türk gösteri uçuşları, Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz uçuşları, hudut güvenliği, askeri eğitimler ile yıl içerisinde düzenlenen birçok tatbikattan görüntüler yer aldı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Milli Savunma Bakanlığından 2020 yılına ilişkin faaliyet videosu
Milli Savunma Bakanlığından 2020 yılına ilişkin faaliyet videosu
Milli Savunma Bakanlığından 2020 yılına ilişkin faaliyet videosu
Milli Savunma Bakanlığından 2020 yılına ilişkin faaliyet videosu

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığından 2020 yılına ilişkin faaliyet videosu - Son Dakika


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