Son dakika: MSB: " Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor"

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteğinin sürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteğinin sürdüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400'den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

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