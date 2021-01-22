Son Dakika | MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı...
22.01.2021 16:29
Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."
Milli, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | MSB: 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı... - Son Dakika
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