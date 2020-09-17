MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 4'üncüsü başladı (2) - Son Dakika

MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 4'üncüsü başladı (2)
TOPLANTI SONA ERDİMilli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantının sona erdiğini açıkladı.
TOPLANTI SONA ERDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantının sona erdiğini açıkladı. Açıklamada, "Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır" denildi.
ANKARA,
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