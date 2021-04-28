MSB: Koronavirüs tedavisi gören uzman çavuş kurtarılamadı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'daki Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'daki Hava Meydan Komutanlığımızda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.