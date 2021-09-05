Son dakika! MSB: "(Yunanistan) Adalara konuşlandırdığı askeri birlik ve gemilerle iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmayan devlet uygulamalarını sürdürmektedir" - Son Dakika

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara'nın konuşması ANKARA - MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, MSB'nin faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. (2)

MSB: (Yunanistan) Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi ihlali gerçekleştirdi.