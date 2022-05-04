Son Dakika | MSB: "Zeytindalı Harekat Bölgesinde 1 asker şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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Son Dakika | MSB: "Zeytindalı Harekat Bölgesinde 1 asker şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi"

04.05.2022 11:27
Son Dakika | MSB: "Zeytindalı Harekat Bölgesinde 1 asker şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi"

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytindalı Harekat Bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda Teğmen Talha Bahadır'ın şehit olduğunu, saldırının akabinde gerçekleşen operasyon sonucunda ilk belirlemelere göre 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytindalı Harekat Bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda Teğmen Talha Bahadır'ın şehit olduğunu, saldırının akabinde gerçekleşen operasyon sonucunda ilk belirlemelere göre 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Zeytindalı Harekat Bölgesinde, 4 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız Teğmen Talha Bahadır ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(İHA)

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Milli Savunma Bakanlığı, Milli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | MSB: 'Zeytindalı Harekat Bölgesinde 1 asker şehit oldu, 24 terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika


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