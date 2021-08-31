Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu - Son Dakika

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilirken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, dereceye giren teğmenlere diplomasını takdim etti.

Törenin açılışında konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı, 19 farklı ülkeden 647 misafir asker öğrencinin MSÜ'de eğitim ve öğretim gördüğünü söyledi. Yaralı, mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

4 BİN 82 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da geçen dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle ailelerin mezuniyet törenlerine katılamadığını, bugün öğrencilerin aileleriyle mezuniyet töreni gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti. MSÜ'nün bugün 29 bin öğrenciyi mezun eder hale geldiğini ifade eden Afyoncu, bu sene 4 bin 82 öğrenci mezun ettiklerini kaydetti.

Dereceye giren diğer öğrenciler diplomalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarından aldı.

MÜBERRA OKUL TARİHİNE GEÇTİ

Rizeli Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinde bir ilk yaşattı. Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu.