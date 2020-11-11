Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) hakkında, asılsız haber yaptığı iddiasıyla bir web sitesinin yazı işleri müdürü ile genel yayın koordinatörü hakkında tazminat davası açıldığı bildirildi.

MUÇEV avukatı Mahcemal Seyhan, yaptığı açıklamada, vakfın çevreye duyarlı, katma değer üreten, vatandaşların ve yabancı misafirlerin temiz, rahat bir tatil yapmalarını sağlamak için çaba gösterdiğini söyledi.

Son dönemde bir takım medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları üzerinden MUÇEV'in hedef alındığını, asılsız haberler yapıldığını aktaran Seyhan, "İddiada bulunma, düşünce açıklama, eleştiri yapma ile kişilere karşı hukuka aykırı ve küçültücü beyanlarda bulunma arasında bir ilgi bulunmamaktadır." dedi.

Seyhan, vakıf hakkında periyodik olarak asılsız haberler yapan web sitesinin yazı işleri müdürü ile genel yayın koordinatörü hakkında Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açıldığını bildirdi.