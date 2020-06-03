Son Dakika: Mucur'da doğal gaz altyapısı planlanandan erken tamamlanacak - Son Dakika

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçede 85 cadde ve sokakta doğal gaz altyapı çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğalgazın ilçenin tamamında daha verimli şekilde kullanılabilmesi ve ulaştırılması için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, 2021 yılında başlaması planlanan boru döşeme ve kazı işlemlerini yaptıkları girişimler ile 2020 yılına aldırdıklarını ifade etti.

Doğal gaz bulunmayan cadde ve sokak kalmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Solaklı ve Karşıyaka mahalleleri ile 52 evlerde doğal gaz çalışmaları başladı. İlçe genelinde 85 cadde ve sokağımızı doğal gazla buluşturuyoruz. Çalışmalara yoğunluk vererek, doğalgazın tüm cadde ve sokaklara gelmesini, 2021 yılında tüm ilçenin kullanmasını istiyoruz. Mucur için uygun görülen çalışma takvimini öne almak için çok uğraş verdik ve sonunda da başardık. Bize destek olan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan'a ve KIRGAZ yetkililerine teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun."