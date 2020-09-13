Kırşehir'in Mucur ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığındaki heyet denetim yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın ve beraberindeki heyet, Mucur'da esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, koronavirüs tedbirlerine uyulmasını istedi.

Ziyaretleri sırasında konuşan Vali Akın, bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda kent merkezi ve ilçelerinde belli kararlar alarak uygulamaya koyduklarını kaydetti.

Akın, "Bu denetimleri yaparak toplumda bu konuya karşı bir duyarlılık yaratmaya, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca, salgınla mücadelede temel unsur olan maske, mesafe, temizlik hususları hakkında vatandaşlarımıza hatırlatmalarda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Mucur Kaymakamı Faruk Erdem, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz ve ilgili kurum amirleri de eşlik etti.