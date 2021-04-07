Son dakika... Müdür Onar, Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti. - Son Dakika

Son dakika... Müdür Onar, Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti.

07.04.2021 16:45
Son dakika... Müdür Onar, Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti., System.String[]

Son dakika gündem haberi: Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü olması dolayısıyla Balıkesir İl Emniyete Müdürü Hasan Onar, yaptığı Polis Emeklileri Derneği ziyaretinde hayatını polisliğe adamış emekliler ile görüştü. Müdür Onar, yaptığı açıklamalarda "176. kuruluş yıl dönümü sebebiyle siz büyüklerimizi de ziyaret etme isteğinde bulunduk. Sizleri de emniyete bekliyoruz, kapılarımız her zaman sizlere açık. Şehit olan polislerimizi buradan rahmetle anıyoruz, gazilerimizi de yad ediyoruz" dedi. Polis Emeklileri Derneği Başkanı Turan Gürbüz ise Emniyet Teşkilatının 175. Hizmet yılını bitirerek 176. Hizmet yılının ilk basamaklarına adım attığını dile getirerek şu şekilde konuştu: "Geride bıraktığı yıllar içindeki fedakarlık ve bunların üstünde şeref dolu bir tarihe sahip olmanın kıvancını ve mutluluğunu bir defa daha duyacak olan teşkilat mensuplarına, bu vesile ile Balıkesir Polis Emekliler Derneği olarak sarsılmaz takdir ve sevgilerimizi iletiriz. Anayasamızın tanıdığı temel hak ve hürriyetlerine, adalet prensiplerine saygılı olarak devlet ve vatandaş hizmetlerine kendilerine adayan değerli Emniyet Teşkilatı mensuplarımıza 176. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle mutluluklar ve görevlerinde üstün başarılar dilerim. Konuşmalarıma son verirken Sayın İl Emniyet Müdürümüz Hasan Onar ve değerli meslektaşlarım bu güzel günde bizleri yanlış bırakmadıkları için sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım." - BALIKESİR

Son dakika... Müdür Onar, Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti.
Son dakika... Müdür Onar, Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti.
Son dakika... Müdür Onar, Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti.
Son dakika... Müdür Onar, Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti.
Son dakika... Müdür Onar, Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti.
Son dakika... Müdür Onar, Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti.

Hasan Onar, Balıkesir, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Müdür Onar, Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti. - Son Dakika


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